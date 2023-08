Jetzt sorgt Prigoschins Begräbnis für Wirbel

Wladimir Putin würde seinen einstigen Günstling und zuletzt erbitterten Kontrahenten Jewgeni Prigoschin wohl lieber schnell in Vergessenheit geraten sehen. Doch auch nach seinem Tod sorgt der Söldnerchef für Wirbel. Denn selbst in Russland werden nun Stimmen laut, die zumindest Details zur Beerdigung Prigoschins verlangen. Und Putin könnte in die missliche Lage kommen, seinem Kontrahenten die letzte Ehre erweisen zu müssen ...