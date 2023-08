„Freuen uns auf einen sensationellen Jahrgang“

Die besten Märkte

Ein heißer Herbst steht der Branche bevor. „Wir wollen das Marketing kräftig vorantreiben. Viele Präsentationen im In- und Ausland sind in Vorbereitung“, kündigt Christian Zechmeister, Geschäftsführer des Weintourismus, an. Abgesehen vom starken Heimmarkt, ist der Fokus auf den Export nach Deutschland, in die Schweiz und die USA gelegt. Immer mehr in den Blickpunkt rücken die Benelux-Länder. Wein-Burgenland-Obmann Matthias Siess: „Spannende Monate stehen bevor!“