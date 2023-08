Wieder Starkregen: Erneut Feuerwehreinsätze

Radfahren an der Drau in Villach untersagt

Sicherheitsmaßnahmen gelten auch in Villach: Seit Montagnachmittag sind der Unterschütter Gailsteg und die Draubermen gesperrt. Der gesamte Bereich vom Kraftwerk auf Höhe Langauen bis zur Drauschleife bei Wernberg ist davon betroffen. Das Gehen und Radfahren entlang der Drau ist vorerst auf beiden Seiten verboten. Durch mögliche Überschwemmungen von Teilen der Bermen bestehe Lebensgefahr.