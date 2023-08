„Anschlag“ auf Vorgarten: „Wer macht so etwas?“

Es ist unfassbar. Wie kann man so etwas tun? Das würde mir im Leben nicht einfallen„, ärgert sich F.X. Lehner aus Eisenstadt. Der Winzer hat seit vielen Jahren einen kleinen Vorgarten vor seinem Buschenschank am Oberberg. Rund 30 Rebstöcke sowie einige Rosenstöcke wachsen in diesem. Wunderschön sei der Garten gewesen, immer sehr gepflegt, sagt Lehner.