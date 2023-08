Verletzte Schwäne erfolgreich ausgewildert

Blutige Federn

So auch wieder Mitte Juli. Die Tierfreundin absolvierte ihren üblichen Rundgang am Wasser und entdeckte in der Nähe des Ufers einen Schwan mit blutverschmiertem Federkleid. Sofort war klar, dass es sich hier um eine größere Wunde handelte und rasch medizinische Hilfe geleistet werden muss. Das Wildtier ließ sich von Marina G. einfangen und wurde sofort ins Tierheim Parndorf zu Tierärztin Claudia Herka gebracht.