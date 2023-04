Übel zugerichteter Schwan in Parndorf notoperiert

Auf Messers Schneide

„Als er bei mir ankam, war die Wunde an seinem Hals so groß und tief, dass man sogar seine Halswirbelsäule sowie seine Speise- und Luftröhre sehen konnte. Außerdem fehlte an dieser Stelle nahezu die gesamte Muskulatur. Auch Maden hatten bereits ihre Eier in der Wunde abgelegt. Ich wusste, ich muss operieren, sonst stirbt er“, sagt sie.