Norwegen verstärkt Grenzschutz zu Russland

Rentiere kennen keine Grenzen - zum Ärger der norwegischen Behörden. Denn die Wanderungen der Tiere in das Nachbarland kommen das Land teuer zu stehen. Russland stellt Norwegen dafür hohe Kosten in Rechnung. In Entschädigungsanträgen für den Verlust von Weideland werden Beträge in der Höhe von mehreren Millionen Euro gefordert.