Urlauber verlassen den Weg: Rettungseinsatz

Gemeinsam mit seinen zwei Söhnen (13, 14) unternahm ein 53-Jähriger aus Deutschland eine Mountainbiketour am Nassfeld. Weil sie den Forstweg verließen, gerieten die drei in steiles und unwegsames Gelände, und konnten sich selbst nicht mehr aus ihrer Notlage befreien. So setzten die Urlauber einen Notruf ab. Die Besatzung des Polizeihubschraubers konnte die Biker in einem Bachbett auffinden und mittels Seil bergen.