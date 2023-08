Österreicher eilten bei Brand am Meer zur Hilfe

Keine Seltenheit

Brände auf Jachten sind gar nicht so selten. Die häufigste Ursache ist in der Elektrik zu finden. Je älter Schiff und Verkabelung sind, desto wachsamer sollte man sein. Das feuchte, salzige Klima an Bord und die mechanische Belastung durch Schiffsbewegungen erhöhen die Gefahr für Kurzschlüsse und schmorende Leitungen. Auch die Bordküche birgt viele Gefahren in sich. Hier befinden sich brennbare Flüssigkeiten sowie Herde und Öfen, die mit Gas betrieben werden.