Hagel durchschlug im Murtal zahlreiche Hausdächer

Einmal mehr standen am Freitag die steirischen Feuerwehren im Unwettereinsatz: Während es, wie berichtet, im Großraum Graz eine teils spektakuläre „Lichtshow“ in Form von Blitzen und Donnergrollen gab, der Hagel und Starkregen aber zu keinen größeren Schäden führte, kam die Bevölkerung im Murtal nicht so glimpflich davon.