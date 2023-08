Der Junge, der Wasser von Plastik befreien will

Seit er mit elf Jahren Schildkröten sterben sah, zeigt Arlian (17) gemeinsam mit seiner Mutter Schulklassen, was der Müll in Gewässern anrichtet. Am Samstag ist das Duo am Traunsee, wo Taucher Abfall aus der Tiefe fischen. Und davon gibt es in dem See im Salzkammergut jede Menge, wie eine Aktion in der Vergangenheit zeigte.