Hungriger Meister Petz plünderte Bienenstöcke

Im Schutz der Nacht hatte sich ein Bär über die Bienenstöcke einer 41-Jährigen aus Feistritz an der Drau hergemacht. „Die Frau erstattet am Freitag Anzeige, nachdem sie bemerkt hatte, dass drei ihrer Bienenstöcke zerstört waren“, berichtet die Polizei. Der Bär, der selbst nicht gesichtet wurde, richtete Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro an.