Beamte entdeckten mit Thermo-Scan einen Brand

Am Freitag um 10.10 Uhr fuhr ein 35-jähriger Slowene mit einem Sattelzug auf der A11 Karawankenautobahn von Villach kommend in Richtung Slowenien. Zur selben Zeit führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Kärnten, Fachbereich Gefahrgut, gemeinsam mit dem Beamten des Zolls sowie des BMK am Zollamtsplatz in Rosenbach in der Gemeinde St. Jakob im Rosental Großkontrollen nach dem Abfallwirtschaftsgesetz durch.