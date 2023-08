Neues Haubenlokal Terra „schmückt“ Stainz

Aus den Wänden wächst Moos und die Küche erzählt von der Verwurzelung der kulinarischen Künste mit der Natur: Das ist Terra. Terra kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Erde, und tatsächlich liegt der neueste Streich von Küchen-Shootingstar Johann Schmuck unter der Erde. Genauer gesagt im einstigen Keller der Hunderte Jahre alten Mühle in Stainz, den der Haubenkoch von einer Abstellkammer in ein kleines, aber umso feineres Restaurant verwandelt hat.