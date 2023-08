„Wut-Opa“ verfolgt und streift mit Pkw Biker-Paar

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Donerstag gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorrad von Vöcklabruck in Richtung Seewalchen. Am Sozius saß seine 27-jährige Freundin, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck. Beim Kreisverkehr in Pichlwang reihte sich der Mann irrtümlich am rechten Fahrstreifen zum Abbiegen in Richtung Vöcklamarkt ein. Als er den Irrtum bemerkte fuhr er noch vor der Ausfahrt nach links, um die nächste Ausfahrt in Richtung Seewalchen zu nehmen.