Bedingte Haft für Vorarlberger „Krankenhaus-Rambo“

In Handschellen wird der Freizeit-Rambo in den Gerichtssaal geführt. Der Hüne, der bis zu seiner Verhaftung als Bodyguard und Detektiv seine Brötchen verdiente, schweigt in der eigenen Verhandlung. „Ich mache keine Angaben“, stellt er schon zu Beginn klar. Und so ist Staatsanwältin Karin Dragosits mit der Sachverhaltsdarstellung dran. Angeklagt ist der 25-jährige Unbescholtene wegen mehrerer Delikte. Allesamt begangen am 8. Mai: Der gebürtige Salzburger sucht an jenem Abend wegen angeblich epileptischer Anfälle das Spital in Bludenz auf.