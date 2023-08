Wie ein Wallfahrt-Crasher zum frommen Pilger wurde

„Keiner dachte, dass ich durchhalte, als nach einer Stunde Fußmarsch der Himmel seine Schleusen öffnete und es drei Tage lang wie aus Schaffeln schüttete. Das war der Moment, als ich zu beten begann“, erinnert sich der ehemalige Ministrant und Klosterschüler, der in den 1980ern, als im Fernsehen die Romanverfilmung „Dornenvögel“ lief, das Franziskanerseminar in Maria Enzersdorf besuchte. Als er schließlich das erste Mal per pedes in Mariazell ankam, war er wieder nüchtern, aber auch völlig durchnässt und durchgefroren: „Nichtsdestotrotz staunte ich, wie weit mich mein Glaube getragen hatte.“