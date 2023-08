Liste Fritz fordert: Grünes Innsbruck per Gesetz

Regelung soll in Bau- und Raumordnung

So soll bei Bauten aller Art ein verpflichtender Anteil Vegetationsfläche – also Grünfläche – miteingeplant und realisiert werden. Das soll in der Bau- und Raumordnung festgelegt werden – und zwar nach Salzburger Vorbild. Anträge dafür werden sowohl von Haselwanter-Schneider auf Landesebene als auch von GR Tom Mayer auf Stadtebene eingebracht. Er will sich übrigens entgegen anders lautender Gerüchte selbst für die Liste Fritz als Bürgermeisterkandidat für die kommende Wahl im Frühjahr 2024 aufstellen lassen.