Über die Hitzehotspots lässt man kein Gras wachsen

Asphalt erhitzt sich auf über 60 Grad

Abkühlung heißt also die Devise der Stunde, um die Last von unseren Herzen zu nehmen. In den Städten sind kühle Orte besonders wichtig, denn Städte sind, so wie sie gebaut worden sind, besonders heiß. Die Versiegelung von Böden mit Asphalt und Beton verschärft das Hitzeproblem, denn Asphalt heizt sich in der Sonne auf über 60 Grad auf. Der Mobilitätsclub VCÖ weist darauf hin, dass in Tirol bereits 170 Quadratmeter durch Asphalt versiegelt sind. Hier wächst kein Baum und kein Löwenzahn.