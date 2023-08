Wien macht Schritt in die Wasserstoff-Zukunft

Viele Hoffnungen setzt die Welt auf Wasserstoff als klimaschonenenden Energieträger. Dementsprechend viel wird daran derzeit geforscht. In Wien findet nun der erste Versuch mit Wasserstoff in einem „echten“ Gaskraftwerk statt, und das mit Erfolg: In den vergangenen Tagen liefen die Turbinen in der Donaustadt nicht nur mit Erdgas, sondern auch mit Gas-Wasserstoff-Gemisch.