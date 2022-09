Zwei große Wasserkocher schützen Wien vor Blackout

Einsatzbereit in fünf Minuten

Fünf Millionen Euro haben die beiden „riesigen Wasserkocher“ gekostet. Jetzt wurden sie von Finanzstadtrat Peter Hanke und Wien-Energie-Geschäftsführer Karl Gruber in Betrieb genommen. Sie wandeln überschüssigen Strom in umweltfreundliche Fernwärme um. „Innerhalb von fünf Minuten können wir ans Netz gehen und Wasser auf 155 Grad Celsius erhitzen. Das wird in das Fernwärmenetz eingespeist“, so Projektleiterin Anna Gantner.