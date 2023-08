Fukushima-Fisch landet bei uns auf dem Teller

Nachdem Japan nun mit der Einleitung von 1,3 Milliarden Litern radioaktiv kontaminierten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima begonnen hat, weist die Regierung in Tokio alle Gesundheitsbedenken der Fischerei sowie Chinas und Russlands zurück. Und das, obwohl ein im Mai gefangener Fisch aus der Region rund um das AKW eine Cäsium-Konzentration von 18.000 Becquerel pro Kilogramm aufwies. Der gesetzliche Grenzwert liegt in Japan bei 100 Becquerel - der Fisch war also um das 180-Fache belastet.