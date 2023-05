„Integrationsprobleme leugnen, ist Verhöhnung“

Probleme anerkennen und erst nehmen

Und weiter: „Diese Einstellung sei Teil des Problems, weil sie seit Jahren in der Tatenlosigkeit der Stadt Wien endet.“ Statt wegzuschauen, sollte man die Probleme anerkennen und die Sorgen der Bewohner ernst nehmen. „Es ist klar, dass in Bezirken, wo mehrheitlich ausländische Bewohner leben, gewisse Probleme vorherrschen, wie eine höhere Arbeitslosigkeit zum Beispiel“, so Raab.