Nur viel Übung macht Kinder zu Schulweg-Meistern

Auf diesen „Spitzenplatz“ hätten wir gerne verzichtet: 75 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren wurden 2022 bei ingesamt 69 Unfällen am Schulweg verletzt - so viele wie in keinem anderen Bundesland. Die „Krone“ sammelte Tipps und Tricks für mehr Sicherheit am Weg in die Klasse.