Wanderin (83) stürzt 30 Meter über steilen Abhang

Fataler Wanderunfall am Mittwochnachmittag in Scheffau am Wilden Kaiser im Tiroler Unterland: Eine 83-jährige Bayerin rutschte auf dem Wanderweg beim Hintersteiner See aus und stürzte daraufhin rund 30 Meter über steiles Gelände. Verzweifelte Versuche der Frau, sich an Bäumen festzuklammern, scheiterten.