Benko-Flaggschiff: Eine Milliarde Nettoverlust!

Seit Monaten befindet sich sein verschachteltes Firmenkonglomerat auf dem Pfad der Redimensionierung, in Deutschland wechselte unter anderem das halbe Kaufhaus des Westens (KaDeWe) den Besitzer, in Österreich wurde Kika/Leiner auf den Markt geworfen, was kurz darauf unter dem neuen Eigentümer in einer Insolvenz des Handelsbereichs und einem kolportierten Jobverlust für 2000 Mitarbeiter gipfelte.