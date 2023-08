Umfrage-Affäre: ÖVP verschnupft, Opposition tobt

SPÖ: „ÖVP schlittert in den nächsten Korruptionsskandal“

SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer sah sich am Mittwoch jedenfalls in seiner Kritik bestätigt: „Die ÖVP schlittert in den nächsten Korruptionsskandal rund um Steuergeldmissbrauch für Parteiumfragen. Während das Beinschab-Tool der ÖVP zum Fälschen von Umfragen diente, dürften mit dem Demox-Tool Parteiumfragen durchgeführt worden sein - finanziert durch das Finanzministerium, das Landwirtschaftsministerium, das Wirtschaftsministerium, das Verteidigungsministerium und das Außenministerium“, sagte der SPÖ-Finanzsprecher in einer Aussendung.