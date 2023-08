Der neue Zwettler Würstel-Adel feiert Jubiläum

Mit Party Erfolg feiern

Denn gleich zu Beginn schlug das Lokal „Ois Wuascht im Gwöb“ im Stadtkern ein, wie eine Granate. „Lange Schlangen gingen weit raus auf die Straße“, erinnert er sich an den besonders herausfordernden Beginn in den ersten Wochen. Nach einem Jahr mit viel gutem Zuspruch feiert der Zwettler Würstel-Adel in und rund um sein Lokal die dazu passende „Ois Wuascht Party“ am Freitag, ab 18 Uhr. Dazu wird der Platz vor dem Lokal gesperrt und mit Grillplatz und mehreren Bars versehen. Vor dem alten Rathaus spielen ab 19 Uhr The Rockin Rats auf.