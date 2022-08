Tischlermeister tauscht Hobel gegen Grillzange

Jahrelang war Tischler Hermann Ledermüller auf der Suche nach Fachkräften. Das Ergebnis nach intensiven Anstrengungen seit 2018 war für den Chef des Familienbetriebs, der Mitte der 1990er-Jahre noch 14 Mitarbeiter zählte, zermürbend. Mit zwei Gesellen und einer Hilfskraft in der Werkstatt in Moidrams machte Ledermüller der Suche ein Ende: „Wir hatten so kein Potenzial mehr, um positiv wirtschaften zu können“, resümiert der 54-Jährige, der die Firma von seinem Vater übernommen hatte. Genau nach 75 Jahren im Familienbesitz verkaufte der Tischler den Betrieb.