Weniger Schüler, dafür mehr Lehrer in Sommerschule

Für viele der rund 68.000 Schüler in Kärnten geht der Schulalltag schon am kommenden Montag los. An insgesamt 54 Standorten wird in Kärnten von 28. August bis 8. September zum vierten Mal die Sommerschule angeboten. 2693 Schüler haben sich bisher angemeldet, am Freitag ist Anmeldeschluss. Die Zahlen gehen - wie in ganz Österreich - leicht zurück. Im Vorjahr fand die Sommerschule an 83 Standorten statt, 2819 Schüler haben daran teilgenommen.