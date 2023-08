Wimmelbuch soll Image des Tourismus heben

Saison bisher mittelmäßig, Branche nicht optimistisch

„Wir sind nicht Ursache, sondern Opfer der Inflation“, stellt die Ischglerin Kurz klar, „von der Teuerung über das Energiethema bis zum Fachkräftemangel hat unsere Branche derzeit mit vielen Herausforderungen zu kämpfen“. Die bisherige Sommersaison laufe mittelmäßig. Nach zwei Rekordsommern sei in vielen Regionen noch „Luft nach oben“. Was auch die rückläufige Konsumation treffend beschreibe. Staggl: „Wenn der Wirtschaftsmotor Deutschland stottert, sind die Folgen auch in den Tourismusregionen zu spüren“, weiß Staggl, der auch für die heurige Wintersaison in einigen Regionen und Kategorien mit Rückgängen rechnet. Solange die Inflation dermaßen hoch ist, sei keine Entspannung in Sicht.