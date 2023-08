Carolin Kebekus:„Stillstand ist der Tod der Kunst“

Sie haben schon öfters an der katholischen Kirche angeeckt. Warum fällt es gerade dieser Institution, die sich auf die Fahnen schreibt, ein Platz für alle zu sein, so schwer, sich zu verändern oder zu modernisieren?

Das sind die patriarchalen Machtstrukturen dort. Es gibt keine andere Institution auf dieser Welt, die auf so uralten Männerbünden basiert. Wir merken immer mehr, wie die Kirche aus der Zeit fällt und wie menschenfeindlich viele Ansichten sind. Auch, wie sich alle an ihre Macht klammern, obwohl die Menschen massenweise aus der katholischen Kirche austreten. Sie ergreifen förmlich die Flucht. Der soziale Einfluss auf die Gesellschaft ist nach wie vor sehr groß und wenn man sich mal anschaut, wie viele Täter und Missbrauchsopfer es in der Kirche gibt, ist das ein Wahnsinn. Den Tätern passiert oft nichts, oder es ist verjährt oder die Opfer werden zum Schweigen gebracht. Wäre ich ein junger Mensch und mir würde das widerfahren, würde ich auch zweimal überlegen, ob ich da noch was sage. Das hat auch eine Auswirkung auf die Gesellschaft. Wie tolerieren wir solche Täter in unserer Mitte?