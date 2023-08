Käufersuche für insolventen Anlagenbauer läuft

25,1 Millionen Euro Forderungen bislang anerkannt

Sie machte am Dienstag im Rahmen der ersten Gläubigerversammlung am Konkursgericht in Linz einen ersten offiziellen Kassasturz. Forderungen in Höhe von 25,1 Millionen Euro sind bislang anerkannt, die Höhe der Schulden werden wohl noch auf 31,8 Millionen Euro steigen.