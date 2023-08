23 leere Möbelhäuser und ihre ungewisse Zukunft

Die Krise bei Kika/Leiner sorgte für ein Beben. Am 31. Mai wurde der Verkauf des Möbelhändlers von der Signa-Gruppe an Hermann Wieser bekannt. Wenig später war klar: Eine Restrukturierung ist notwendig, Standorte werden geschlossen. Am 13. Juni wurde das Sanierungsverfahren eröffnet - mit Passiva in Höhe von 132 Millionen €. Am 29. Juli schlossen 23 der 40 Kika/Leiner-Filialen.

Am 6. Juli schlitterte dann die Autozubehörkette Forstinger erneut in die Insolvenz. Elf Standorte werden geschlossen.

Seit 11. August ist die Zentrasport Österreich e. Gen. mit Sitz in Ohlsdorf ein Sanierungsfall. Die Passiva der Einkaufsgenossenschaft, die auch die Sport-2000-Händler in Österreich bediente, belaufen sich auf rund 64 Millionen Euro.