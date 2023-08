Reinigungsfirma sorgt für nächste Millionenpleite

Millionenpleiten häufen sich

Die Reinigungsfirma aus Traun sorgt für die nächste Millionenpleite in diesem Jahr in Oberösterreich. Zuletzt hatten die Insolvenzen der Zentrasport e. Gen. mit Sitz in Ohlsdorf, einer Einkaufsgenossenschaft, die die Sport-2000-Händler in Österreich beliefert hat, und auch ein Auto-Händler aus Steyr, die Auto Nigl Leinweber GmbH, mit hohen Schuldenbergen für Aufsehen gesorgt.