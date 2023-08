Der GAK greift bei der Konkurrenz zu

Was in der „Steirerkrone“ bereits am Wochenende zu lesen war, ist seit heute fix: Zweitligist GAK hat sich die Dienste von Thomas Mayer gesichert. Der 27-jährige und 1,71 Meter große Flügelspieler kommt von Liga-Rivale Amstetten nach Graz und unterschrieb bis Saisonende - mit Option.