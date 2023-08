Darum graut es Trump vor den Gerichten in Georgia

Seine eigenen Anhänger haben ihm den Spitznamen „Teflon Don“ verpasst. Denn so wie einst der Mafia-Pate John Gotti scheinen juristische Vorwürfe nie an Donald Trump klebenzubleiben - wie bei einer Pfanne mit der Spezialbeschichtung. Genau das könnte jetzt bei der vierten Anklageerhebung gegen den Ex-Präsidenten im Bundesstaat Georgia anders werden. Die „Krone“ weiß, was den Ex-Präsidenten daran so nervös macht ...