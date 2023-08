Prozesskrimi nach Zittern vor Feuerteufel in Kundl

Die Umtriebe eines Feuerteufels ließen im Winter die Bewohner von Kundl zittern - die „Krone“ berichtete mehrfach. Nach dem Brand einer alten Waschküche und eines Feuerwehrautos brannte am 26. Februar auch das Auto einer Frau in einer Garage. Anzünder am Hinterrad lösten das Feuer aus. Das Auto wurde vernichtet, die Garage arg beschädigt.