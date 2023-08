Viermal Gold für den König des Waldes

Waldarbeiter-Nationalkader

Für den 26-Jährigen, der in Goritschach einen forstwirtschaftlichen Betrieb mit 70 Hektar führt und an der landwirtschaftlichen Fachschule Goldbrunnhof in Völkermarkt unterrichtet, waren es die ersten Staatsmeistertitel, denen ein weiterer Höhepunkt folgen kann. Weiß gehört nun dem Waldarbeiter-Nationalkader an und hat gute Chancen, bei der Weltmeisterschaft 2024 in Wien dabei zu sein. Inzwischen packt er auch weiter bei der Feuerwehr Wernberg mit an. „Was ich dort lerne, hilft mir auch bei der Arbeit sehr“, weiß der Waldmeister.