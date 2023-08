Businesspark in Müllendorf bleibt erste Adresse

Förderung durch das Land

Das Land Burgenland unterstützt die Betriebsansiedlung mit einer Förderung von 96.000 Euro, die förderbaren Kosten liegen bei 1,2 Millionen Euro. Holter beschäftigt an 24 Standorten in Österreich und Deutschland insgesamt 929 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022/23 wurde ein Umsatz von 377 Millionen Euro erwirtschaftet. Zusätzlich zum Zentrallager in Wels werden auch 15 Abholzentren sowie zwölf Logistikstützpunkte und Verteilzentren betrieben.