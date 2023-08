Auf Zerstörung durch Überschwemmung folgt Schimmel

Nach dem verheerenden Hochwasser vor zwei Wochen, bei dem zahlreiche Keller geflutet wurden, droht vielen betroffenen Haushalten in Unterkärnten und im Raum Klagenfurt schon das nächste Ungemach: Schimmelbefall! „Wir müssen alles wegwerfen, bei uns ist alles kaputt und feucht“, sind Bewohner in Viktring verzweifelt. Dort steht in einigen Kellern immer noch das Wasser.