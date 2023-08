Die Polizei kontrollierte 19 Mopeds: 49 Anzeigen

Fünf Flitzer waren zu schnell

An fünf Mopeds wurden, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit am Rollenprüfstand, sowie massiver technischer Mängel, die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden 49 Anzeigen wegen technischer Mängel an den überprüften Fahrzeugen erstattet und acht Anträge auf eine besondere Überprüfung nach dem Kraftfahrgesetz durch die Landesregierung gestellt.