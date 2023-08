Bei Polterabend flogen Bierbecher und dann Fäuste

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen feierte am Samstagabend auf dem Wiesenfest in Andorf seinen Polterabend. Am Sonntag gegen 1 Uhr stießen er und sein 34-jähriger Bruder mehrere Gäste an und warfen volle Bierbecher in die Gästemenge, woraufhin Securitymitarbeiter einschritten.