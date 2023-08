Rothosen feierten Premieren-Sieg gegen die Admira

Die Dornbirner waren über das Spiel gesehen die gefährlichere Mannschaft, verwerteten aber ihre Chance nicht. Möglichkeiten hatte auch der Ex-Bundesligist, jedoch spärlich. Mödling fand keine Lösungen, beschränkte sich in der Endphase sogar tief in der eigenen Hälfte stehend aufs Kontern - mit dem Punkt wären sie offensichtlich zufrieden gewesen. Doch der eingewechselte Felix Mandl traf in Minute 89 zum verdienten 1:0, ließ die Ränge damit beben - es war der erste Sieg gegen die Admira.