Chats: „Hase, es ist irre viel Money am Konto“

Es ist eine Kriminal-Causa, die Schmankerln und verräterische Chats gleich im Multipack liefert. Eine Chat-Kostprobe gleich vorweg: „Wow. Wow. Wow. Hase, es ist irre viel Money am Konto. Oh Gott, das ist ja urgeil“, jubelt Eva Anna Z. in ihrer Nachricht an Marcus Hohenecker im Sommer 2022. Er ist offiziell ihr Anwalt, sie seine Mandantin. Wie gesagt, offiziell. Denn im Chatverlauf nennt Eva Anna Z. ihren Anwalt „Hase“. Auch nicht gerade alltäglich.