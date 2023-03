Abmahnanwalt kämpft im Musterprozess gegen Friseur

Und die Kritik zieht sich weiter in dieser ersten Tagsatzung. Marcus Hohenecker lässt an keinem ein gutes Haar: „Das ist ein Musterprozess, der von den, in Österreich wichtigsten in der Wirtschaftslobby, medial vorbereitet wurde.“ Auch bezeichnet er den Mediendruck und das anhängige WKStA-Verfahren als sehr belastend.