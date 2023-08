WKStA-Richterin: Titel-Posse auf heiklem Terrain

Ex-Richterin Hohenecker leitete nicht nur den hochbrisanten Prozess gegen Ex-Finanzminister Grasser und Co. – es gibt erstinstanzliche Urteile, eine rechtskräftige Erledigung ist nicht in Sicht. Sondern es wird auch gegen Hoheneckers Stiefsohn seitens ihres neuen Arbeitgebers WKStA ermittelt. Dem Rechtsanwalt wird gewerbsmäßiger Betrug in Millionenhöhe vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.