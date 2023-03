Zeugenaussage bringt Abmahnanwalt in Bedrängnis

Anwalt Peter Harlander, der über 400 Betroffene vertritt, berichtete am Mittwoch auf LinkedIn unter Berufung auf Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft von dem Software-Einsatz. Demnach soll der Geschäftsführer jenes IT-Unternehmens, das die Software programmierte, ausgesagt haben, dass Hohenecker dafür zwei Rechnungen von in Summe 31.500 Euro in Rechnung gestellt worden seien - eine für das sogenannte Crawlen der Impressen der Webseiten und die andere für das Erstellen der PDFs der Abmahnschreiben, die direkt an die Druckerei übermittelt worden seien.