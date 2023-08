Sah die Tante bei Vergewaltigung zu?

Der Tante wird nun zur Last gelegt, dass sie damals im März 2018 die Vergewaltigung der 16-Jährigen weder verhindert noch Hilfe geholt hätte. Was die Beschuldigte in der Verhandlung bestritt. Es habe keine Vergewaltigung gegeben, behauptet sie. Es sei einfach nur Gruppensex auf freiwilliger Basis gewesen. Man sei auch zwischendurch eine rauchen gegangen und habe dann einen Partnertausch gemacht. Die Nichte hätte jederzeit die Wohnung verlassen können, so die Tante.