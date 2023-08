Wie Märchen bei Kindern zum Wohlfühlen beitragen

Die „Krone“ hat sich das Büchlein näher angesehen: Eine der Geschichten handelt von Häschen Dicki. Sein eigentlicher Name ist Dicki Hasenfuß. Es liebt es, zu essen und zu schlafen. Gern schwänzt es in der Hasen-Schule den Turnunterricht, um Zuckerrüben und süße Beeren aus dem Garten eines nahen Bauernhofes zu stibitzen. An einem lauen Sommerabend macht sich Dicki wieder auf den Weg dorthin. Seine Freunde sorgen sich um ihn. Sie befürchten nämlich, dass er bald als Hasenbraten im Bauch von Fred Fuchs landet, sobald er als kleines, rundes, wuscheliges Wesen über die Wiesen tapst. Und tatsächlich taucht Fred am Waldrand auf, erspäht Dicki und schmatzt schon voller Vorfreude. Das Häschen hat nicht genug Kraft, blitzschnell davonzulaufen. Was passiert dann wohl?